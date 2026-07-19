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VIDEO: Pozdišovce ožili 34. ročníkom folklórnych slávností
Návštevníkom ponúka približne trojhodinový program domácich aj hosťujúcich folklórnych kolektívov.
Autor TASR
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Pozdišovce 19. júla (TASR) - V Pozdišovciach v okrese Michalovce sa v nedeľu koná 34. ročník folklórnych slávností. Podujatie je súčasťou osláv Dňa obce. Ako uviedol vedúci miestnych folklórnych skupín Ondrej Novák, návštevníkom ponúka približne trojhodinový program domácich aj hosťujúcich folklórnych kolektívov.
Program otvoril domáci Detský folklórny súbor Harčarik. Po ňom nasledujú vystúpenia skupín Harčare a Harčarki, Folklórnej skupiny Záhorčan a na záver sa predstaví Folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
Repertoár Harčarov tvoria najmä piesne zo Zemplína a pôvodné piesne z Pozdišoviec. Osobitné miesto medzi nimi majú pracovné a ťahavé piesne. „Gro nášho repertoáru tvoria originálne piesne z Pozdišoviec, ktoré si hrnčiarski majstri spievali pri kruhoch počas práce,“ priblížil Novák.
Skupina sa podľa neho usiluje zachovávať nielen folklór, ale aj tradície spojené s remeslom, ktoré obec preslávilo. Odovzdávať ich chce aj najmladšej generácii. V Detskom folklórnom súbore Harčarik v súčasnosti účinkuje približne 20 detí vo veku od štyroch rokov.
Pozdišovce si v tomto roku pripomínajú 711 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Zároveň uplynulo 610 rokov od najstaršej známej písomnej zmienky o pozdišovskom hrnčiarstve. To bolo v máji zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Program otvoril domáci Detský folklórny súbor Harčarik. Po ňom nasledujú vystúpenia skupín Harčare a Harčarki, Folklórnej skupiny Záhorčan a na záver sa predstaví Folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
Repertoár Harčarov tvoria najmä piesne zo Zemplína a pôvodné piesne z Pozdišoviec. Osobitné miesto medzi nimi majú pracovné a ťahavé piesne. „Gro nášho repertoáru tvoria originálne piesne z Pozdišoviec, ktoré si hrnčiarski majstri spievali pri kruhoch počas práce,“ priblížil Novák.
Skupina sa podľa neho usiluje zachovávať nielen folklór, ale aj tradície spojené s remeslom, ktoré obec preslávilo. Odovzdávať ich chce aj najmladšej generácii. V Detskom folklórnom súbore Harčarik v súčasnosti účinkuje približne 20 detí vo veku od štyroch rokov.
Pozdišovce si v tomto roku pripomínajú 711 rokov od prvej písomnej zmienky o obci. Zároveň uplynulo 610 rokov od najstaršej známej písomnej zmienky o pozdišovskom hrnčiarstve. To bolo v máji zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.