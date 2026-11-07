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Pozdĺž Čerešňovej aleje vysadia v sobotu 170 stromov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Amici Naturae združuje aktívnych občanov a dobrovoľníkov venujúcich sa ochrane a obnove prírody, čisteniu čiernych skládok, údržbe brehových porastov a vzdelávacím aktivitám pre deti a mládež.

Autor TASR
Blatné 7. novembra (TASR) - Pozdĺž Čerešňovej aleje v katastri obce Blatné vysadia v sobotu spolu 170 pôvodných a krajových drevín. Výsadbu organizuje miestne občianske združenie Amici Naturae.

Cieľom iniciatívy je obnova poľnohospodárskej krajiny, posilnenie biodiverzity, zadržiavanie vlahy a vytvorenie prirodzeného vetrolamu a útočiska pre vtáctvo a hmyz. Medzi vysádzanými drevinami dominujú čerešne, jablone, lipy a dnes už mimoriadne vzácne oskoruše,“ priblížilo združenie.

Amici Naturae združuje aktívnych občanov a dobrovoľníkov venujúcich sa ochrane a obnove prírody, čisteniu čiernych skládok, údržbe brehových porastov a vzdelávacím aktivitám pre deti a mládež.
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