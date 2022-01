V Petržalke pribudne pozdĺž Chorvátskeho ramena osvetlenie

Bratislava 12. januára (TASR) - Pozdĺž Chorvátskeho ramena v bratislavskej mestskej časti Petržalka plánuje mesto zrekonštruovať chodník a vybudovať verejné osvetlenie. Prostredníctvom firmy Metro Bratislava vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa prác za predpokladaných 644.341 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Priestor Chorvátskeho ramena je významným prírodným a oddychovým miestom pre Petržalčanov. Pozdĺž ramena je vybudovaná cyklistická radiála. "V celom koridore absentuje verejné osvetlenie, ktoré by umožnilo večerné využite radiály a blízkeho okolia," píše sa v stavebnej dokumentácii. Radiála, ktorú využívajú aj chodci, má pri budovaní osvetlenia prejsť obnovou.



Riešené územie má dĺžku zhruba šesť kilometrov. Stavba bude rozdelená na úseky Bosákova - Rusovská cesta, Rusovská cesta - Hálova ulica, Hálova ulica - Markova, Markova - Pajštúnska ulica, Pajštúnska ulica - most pri Medissimo a posledný úsek vedie až k hrádzi.



Prijaté ponuky v rámci súťaže sa majú otvárať 18. januára.