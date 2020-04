Pozemkové spoločenstvo prišlo spreneverou o 64.000 eur

Dubinné 9. apríla (TASR) – Trest odňatia slobody na tri až desať rokov hrozí zatiaľ neznámemu páchateľovi, ktorý pozemkovému spoločenstvu so sídlom v Dubinnom v okrese Bardejov spôsobil škodu vo výške viac ako 64.000 eur. Ako o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, policajný vyšetrovateľ označil čin za spreneveru.



"Zatiaľ neznámy páchateľ - pravdepodobne jeden z členov pozemkového spoločenstva so sídlom v Dubinnom - v roku 2018 si mal prisvojiť finančné prostriedky v sume 38.255," uviedla Ligdayová s tým, že tieto prostriedky mali byť prevedené na účty jednotlivých členov spoločenstva, k čomu však nedošlo. Účel ich použitia zatiaľ známy nie je. Rovnako tak si páchateľ od januára do mája 2019 prostredníctvom 23 bankových výberov prisvojil finančné prostriedky spoločenstva v hodnote 25.805 eur. "Tieto výbery neboli zdokladované, a teda ani v tomto prípade nie je známe, na aký účel boli peniaze použité," dodala hovorkyňa.