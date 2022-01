Pozemky pod U. S. Steel majú podľa ÚS SR opäť patriť mestu

Košice 1. januára (TASR) - Pozemky pod U. S. Steel majú opäť patriť Košiciam. Ústavný súd (ÚS) SR totiž v závere minulého roka vyhovel ústavnej sťažnosti mesta Košice vo vyše 24-ročnom spore o kataster pozemkov, na ktorých postavili bývalé Východoslovenské železiarne. Prípadom sa ale ešte bude zaoberať Najvyšší správny súd (NSS).



"Zrušil (ÚS, pozn. TASR) tým rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR z novembra 2020, podľa ktorého sporné pozemky pod areálom americkej spoločnosti nepatria do katastra Košíc, ale pod obec Sokoľany v okrese Košice-okolie," informovala radnica na svojej webovej stránke s tým, že druhý senát ÚS zároveň celý spor vrátil NS SR na ďalšie konanie, ktoré už povedie NSS.



Katastrálny úrad na základe požiadavky mesta a rozhodnutia ÚS zapísal koncom minulého roka toto územie s rozlohou 700 hektárov opätovne do katastra Železiarne, ktoré patrí Košiciam. Mesto je tak od nového roka na základe platnej legislatívy až do momentu právoplatného rozhodnutia sporu ohľadom určenia hranice katastra správcom dane z nehnuteľností.



„Teší nás úspech ústavnej sťažnosti, podali sme ju preto, že sme stále boli presvedčení, že sporné územie už desiatky rokov prináleží do nášho katastra. Vychádzajúc z oboch nálezov ÚS, ktorý rozhodoval o oboch našich sťažnostiach z roku 2017 ako aj z roku 2020, vyplýva, že ÚS má v danej veci rovnaký postoj. Veríme, že sa s jeho argumentami v budúcnosti stotožní aj NSS," skonštatoval primátor Košíc Jaroslav Polaček. Dodal, že získané finančné zdroje použije radnica na ďalšie investície do projektov, ktoré skvalitnia život obyvateľom.



O pričlenení časti katastrálneho územia bývalého okresu Košice-vidiek ku krajskému mestu rozhodol ešte v roku 1979 bývalý Okresný národný výbor Košice-vidiek a následne aj bývalý krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli vtedy časťou obce Hutníky, neskôr argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí. "Samotný súdny spor sa datuje ešte do roku 1997, keď obec Sokoľany na základe reštitučných ustanovení katastrálneho zákona podala návrh na zmenu hraníc katastra a žiadala pričlenenie územia. V danej veci už bolo vydaných viacero rozhodnutí, či na úrovni správneho orgánu alebo súdov," uvádza košická radnica.



Katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie pririekol pozemky obci Sokoľany, no mesto Košice toto rozhodnutie súdne napadlo. Podľa verdiktu košického krajského súdu z roku 2019 obec Hutníky v roku 1979 súhlasila s územnými zmenami, a preto dotknuté územie patrí do katastra Košíc. Obec Sokoľany sa proti rozhodnutiu odvolala na NS, ktorý jej síce dal za pravdu, avšak toto rozhodnutie nedávno zrušil ÚS. NSS by rozhodnutie v tomto spore mohol podľa samosprávy vyniesť v priebehu tohto roka.



Právny zástupca mesta Košice Ján Tokár tvrdí, že rozhodnutie ÚS dáva mestu veľkú šancu na to, aby pozemky pod areálom už definitívne patrili do jeho katastra a nemuseli sa opäť prepisovať hranice. "Z nášho pohľadu je kľúčové, že ÚS vyhodnotil postup NS ako svojvoľný a nesprávny, pričom v odôvodnení rozhodnutia dáva ÚS jednoznačné usmernenie, ako sa má v ďalšom konaní postupovať. V rámci ´zásady predvídateľnosti práva a právnej istoty´ teda očakávame, že NSS potvrdí rozhodnutie krajského súdu, ktorý rozhodol v prospech mesta Košice. Sporné územie by tak už raz a navždy malo byť pričlenené do katastrálneho územia Železiarne," doplnil Tokár.



Z rozhodnutia NSS bude podľa neho zrejmé, komu má U.S. Steel a ich dcérske spoločnosti, ako aj ďalší podnikatelia v areáli železiarní, každý rok platiť daň z nehnuteľností. Mesto Košice by takto ročne získalo dodatočné príjmy vo výške takmer dva milióny eur, v prípade obce Sokoľany ide o zhruba 700 000 eur.