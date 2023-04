Pozemky vo vnútrobloku Vansovej v Liptovskom Mikuláši vysporiadali

Liptovský Mikuláš 26. apríla (TASR) – Pozemky vo vnútrobloku Vansovej ulice v Liptovskom Mikuláši s plochou takmer 6000 štvorcových metrov sa podarilo vysporiadať. Mesto tak bude môcť vnútroblok revitalizovať. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Z vysporiadania sa môžu tešiť obyvatelia časti Nábrežia-Vrbice. Bez tejto aktivity by sa tam nedali realizovať nové parkovacie miesta ani ihriská," vysvetlila Renáta Todáková z mestského úradu.



Pôvodne malo mesto odkúpiť pozemky od štátu za euro za štvorcový meter. "Po rokovaniach so štátom sme dohodli bezodplatný prevod, čím mesto ušetrilo šesťtisícový výdavok," prezradil viceprimátor Rudolf Urbanovič.



Mesto tak nadobudlo do majetku verejné priestranstvo, pozemok pod miestnou komunikáciou na Rázusovej ulici aj pozemok zastavaný kotolňou, ktorá sa nachádza vo vnútrobloku.