Pozemnú lanovku na Hrebienok čaká revízia vo Švajčiarsku

Vysoké Tatry 3. októbra (TASR) - Pozemnú lanovku premávajúcu vo Vysokých Tatrách zo Starého Smokovca na Hrebienok čaká revízia vo Švajčiarsku. Podvozok kabíny číslo dva už odviezli do mesta Uetendorf, kde ho priamo v dielňach výrobcu prehliadnu, vymenia opotrebované diely a pripravia na ďalšiu bezpečnú prevádzku. TASR o tom informoval PR manažér Tatry mountain resorts Marián Galajda s tým, že na trase medzi Smokovcom a Hrebienkom bude zabezpečená ekologická náhradná doprava – bezemisný elektrobus.



„Počas revízie sa robí komplexná kontrola, diagnostika a výmena opotrebovaných dielov. Po tom, čo v minulom roku takúto kúru absolvovali podvozky vozňa číslo jeden, prišli v tomto roku na rad podvozky vozňa číslo dva,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ lanových dráh Ján Slamený. Ako ďalej doplnil, po zhruba trojtýždňovej revízii sa podvozky vrátia späť do Tatier, kde sa osadia na koľajnice a následne ich spoja s vozňom, ukotví sa ťažné lano a zariadenie sa po revíznych skúškach opätovne uvedie do prevádzky.



Galajda priblížil, že odstávka pozemnej lanovky potrvá do 13. novembra tohto roka. V tom čase pripravuje prevádzkovateľ pre návštevníkov Tatier, ktorí si netrúfajú na peší výstup na Hrebienok, ekologickú alternatívu – bezemisný elektrobus, ktorý by mal začať premávať od 8. októbra po jestvujúcej komunikácii zo Starého Smokovca na Hrebienok.



Pozemná lanovka s technológiou spoločnosti Doppelmayr/Garaventa bola vo Vysokých Tatrách uvedená do prevádzky 22. decembra 2007. Na trase zo Starého Smokovca na Hrebienok nahradila starú taliansku pozemnú lanovku Cerreti e Tanfani z Milána, ktorá tam premávala od roku 1970. História pozemnej lanovky na Hrebienok sa začala písať už v roku 1908, keď Smokovec s Hrebienkom spojila železničná trať s takzvanou Abtovou výhybkou, vďaka ktorej sa v strede jednokoľajovej trate dokážu míňať dva protiidúce vozne.