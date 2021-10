Bratislava sa bude zaoberať požiadavkou na odstránenie sochy M. Čulena

Bratislava 24. septembra (TASR) – Hlavné mesto sa požiadavkou na odstránenie sochy Mareka Čulena v nadživotnej veľkosti v parku pred Úradom vlády SR bude zaoberať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Požiadavku vznieslo Staré Mesto, ktoré nesúhlasí s tým, aby pamätník zakladateľa komunistickej strany a zločineckej organizácie stál naďalej na verejnom priestranstve. Nepovažuje ho za pripomienku historickej doby.



Magistrát však upozorňuje, že musí postupovať podľa zákona o vojnových hroboch a v súlade s koncepciou narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami. Pomník je klasifikovaný ako vojnový hrob. Ubezpečuje, že požiadavkou mestskej časti sa bude zaoberať. "Bude hľadať riešenie, ktoré bude spĺňať požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy a tiež požiadavky lokality parčíka," poznamenala Rajčanová.



Ministerstvo vnútra (MV) SR potvrdilo, že akékoľvek zásahy do integrity hrobu, teda zriadenie, zrušenie, premiestnenie či prestavba, je možné vykonať len po písomnej žiadosti magistrátu a následnom písomnom súhlase ministerstva.



Podľa rezortu vnútra požiadal magistrát o odstránenie pomníka z hornej časti Námestia slobody ešte v súvislosti s umiestnením Hrobu neznámeho vojaka. Podľa pôvodného návrhu sa toto protokolárne miesto malo nachádzať na mieste, kde sa nachádza Čulenov pomník. V tejto súvislosti vydalo ministerstvo rozhodnutie ešte v októbri 2018.



"Rozhodnutím MV SR je možné zrušiť pamätník pri dodržaní podmienok rozhodnutia," uviedol pre TASR tlačový odbor ministerstva. Okrem iného sa zrušenie pamätníka môže podľa neho vykonať až po písomnom súhlase so zriadením nového pamätníka - Hrobu neznámeho vojaka.



Po kritike i nesúhlase Starého Mesta sa v minulosti pre Hrob neznámeho vojaka hľadalo iné miesto, ako to pri Úrade vlády SR. Protokolárne miesto by sa v budúcnosti po novom malo nachádzať na Rázusovom námestí. Miesto odobrila mestská časť, hlavné mesto a privítalo ho aj ministerstvo obrany. Návrh v októbri schválila aj vláda, ktorá zároveň pôvodné uznesenie zrušila.



Čulenov bronzový pomník odhalili v parčíku nad Námestím slobody (vtedajšie Gottwaldovo námestie) v Bratislave v roku 1978. Sochy mal aj v Brodskom a v Senici, ale tie po roku 1989 odstránili. Už pred 15 rokmi vznikla petícia občanov, aby socha vhodná na umiestnenie do budúceho Múzea zločinov komunizmu bola z tohto priestoru odstránená, zatiaľ uložením do depozitára. Doteraz sa tak nestalo.