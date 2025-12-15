< sekcia Regióny
POŽIAR ADVENTNÉHO VENCA NA ZÁHORÍ: Príčina je známa
Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Senice v súčinnosti s dobrovoľnými hasičmi obce Sobotište.
Autor TASR
Sobotište 15. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali v nedeľu (14. 12.) popoludní pri požiari adventného venca v rodinnom dome v obci Sobotište (okres Senica). Požiar sa im krátko po príchode podarilo lokalizovať a zlikvidovať. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa požiar venca rozšíril na okolitý nábytok a zasiahnuté boli aj elektrické zásuvky. Hasiči požiar v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali. Následne priestory odvetrali a vykonali prieskum termokamerou s cieľom vylúčenia skrytých ohnísk,“ doplnili z HaZZ.
Pri požiari vznikla majiteľovi domu priama materiálna škoda vo výške 2000 eur, pričom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 200.000 eur. „Príčinou vzniku požiaru bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých,“ podotkli. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Senice v súčinnosti s dobrovoľnými hasičmi obce Sobotište.
