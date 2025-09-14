Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR AUTA: Hasiči museli zasahovať na štátnej ceste v obci Motyčky

Foto z miesta požiaru. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj

Pri udalosti zasahovalo desať príslušníkov HaZZ s tromi kusmi techniky.

Autor TASR
Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - V obci Motyčky v okrese Banská Bystrica zasahovali hasiči v sobotu (13. 9.) večer pri požiari osobného motorového vozidla na štátnej ceste. TASR o tom za Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici informovala Júlia Zeleňáková.

„Išlo o požiar motorovej časti vozidla Volkswagen Tiguan s pohon diesel,“ poznamenala s tým, že pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je podľa Zeleňákovej v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovalo desať príslušníkov HaZZ s tromi kusmi techniky.

