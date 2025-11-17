Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR AUTA: Hasiči zasahovali v Ružomberku, škody sú obrovské

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla.

Autor TASR
Ružomberok 17. novembra (TASR) - Požiar osobného motorového vozidla 15. novembra v Ružomberku spôsobil majiteľovi priamu materiálnu škodu približne 100.000 eur. Pri požiari na Textilnej ulici zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Ružomberku. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí predná časť vozidla. „Na lokalizáciu a likvidáciu požiaru bol nasadený jeden vysokotlakový prúd. Po uhasení bolo požiarisko skontrolované termokamerou,“ priblížili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

