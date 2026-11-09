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POŽIAR AUTA NA D2: Škody sú v desiatkach tisíc eur
Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar je už plne rozvinutý. Plamene zasiahli najmä motorovú časť automobilu a čiastočne aj jeho kabínu.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Hasiči zasahovali v nedeľu (8. 11.) popoludní pri požiari osobného auta na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Predbežnú materiálnu škodu vyčíslili na 20.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar je už plne rozvinutý. Plamene zasiahli najmä motorovú časť automobilu a čiastočne aj jeho kabínu. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar v krátkom čase lokalizovali použitím jedného hasebného prúdu a po likvidácii požiaru automobil skontrolovali termokamerou,“ uviedol HaZZ.
Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov, ktorý za predbežnú príčinu označil technickú poruchu v motorovej časti vozidla.
Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar je už plne rozvinutý. Plamene zasiahli najmä motorovú časť automobilu a čiastočne aj jeho kabínu. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar v krátkom čase lokalizovali použitím jedného hasebného prúdu a po likvidácii požiaru automobil skontrolovali termokamerou,“ uviedol HaZZ.
Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov, ktorý za predbežnú príčinu označil technickú poruchu v motorovej časti vozidla.