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POŽIAR AUTA OHROZOVAL RODINNÝ DOM: Hasiči zasahovali v obci Úpor
Na miesto udalosti boli vyslaní profesionálni hasiči z Trebišova a dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice.
Autor TASR
Úpor 26. júla (TASR) - Pred rodinným domom v obci Úpor, časti Zemplínskej Novej Vsi v okrese Trebišov, došlo krátko po polnoci k požiaru osobného auta. Požiar bezprostredne ohrozoval aj rodinný dom. Jedna osoba utrpela ľahké popáleniny. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na miesto udalosti boli vyslaní profesionálni hasiči z Trebišova a dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice. Vozidlo bolo po príchode prvej jednotky zachvátené plameňmi, požiar ohrozoval aj rodinný dom.
„Hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov a požiar zlikvidovali pomocou útočných hasiacich prúdov. Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorá utrpela popáleniny približne na jednom percente povrchu tela,“ uviedol HaZZ s tým, že zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako príčinu vzniku manipuláciu s otvoreným ohňom.
Škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur. Hasičom sa podarilo uchrániť rodinný dom v hodnote približne 50.000 eur.
Na miesto udalosti boli vyslaní profesionálni hasiči z Trebišova a dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice. Vozidlo bolo po príchode prvej jednotky zachvátené plameňmi, požiar ohrozoval aj rodinný dom.
„Hasiči zasahovali s použitím autonómnych dýchacích prístrojov a požiar zlikvidovali pomocou útočných hasiacich prúdov. Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorá utrpela popáleniny približne na jednom percente povrchu tela,“ uviedol HaZZ s tým, že zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako príčinu vzniku manipuláciu s otvoreným ohňom.
Škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur. Hasičom sa podarilo uchrániť rodinný dom v hodnote približne 50.000 eur.