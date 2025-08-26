< sekcia Regióny
Požiar auta pri Galante: Do príchodu hasičov muž bojoval s ohňom sám
Autor TASR
Dolná Streda 26. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok (25. 8.) po 13.00 h pri požiari osobného motorového vozidla v obci Dolná Streda v okrese Galanta. Predbežná škoda je vyčíslená na približne 1500 eur, k zraneniam nedošlo. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príchode hasičských jednotiek sa vo vozidle nenachádzala žiadna osoba. „Plamene zachvátili motorovú časť, pričom vodič sa ešte pred ich príchodom snažil požiar uhasiť pomocou prenosných hasiacich prístrojov,“ priblížili hasiči.
Na likvidáciu požiaru použil HaZZ vysokotlakový prúd a autonómne dýchacie prístroje. Kapotu otvorili pomocou páčidla a klieští, vďaka čomu sa im podarilo požiar úplne zlikvidovať. Počas zásahu nedošlo k žiadnym zraneniam.
