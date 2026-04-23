POŽIAR AUTA V ŠAMORÍNE: Hasiči konali rýchlo
Po likvidácii požiaru jednotka skontrolovala strechu objektu a miesto zásahu osvetľovala pomocou osvetľovacieho stožiara.
Autor TASR
Šamorín 23. apríla (TASR) - Vo štvrtok krátko po polnoci došlo v Šamoríne v okrese Dunajská Streda k požiaru osobného motorového vozidla. Požiar zachvátil zadnú časť vozidla a plastový kontajner na komunálny odpad. Vplyvom sálavého tepla prišlo k poškodeniu vedľa stojaceho motorového vozidla a motocykla. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
„Hasičská jednotka zo Šamorína požiar rýchlo lokalizovala. Pomocou jedného útočného vedenia ochladzovala budovu, ktorá bola v tesnej blízkosti požiaru, aby sa predišlo jeho rozšíreniu. Po likvidácii hasiči detekčným prístrojom skontrolovali poškodené LPG hrdlo na nádrži vozidla, či neprišlo k úniku plynu,“ priblížili hasiči.
Po likvidácii požiaru jednotka skontrolovala strechu objektu a miesto zásahu osvetľovala pomocou osvetľovacieho stožiara. „Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť. Predbežná škoda bola vyčíslená na 4000 eur, pričom uchránené hodnoty dosahujú približne 50.000 eur,“ dodali. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Zasahovali aj dobrovoľní hasiči zo Šamorína.
„Hasičská jednotka zo Šamorína požiar rýchlo lokalizovala. Pomocou jedného útočného vedenia ochladzovala budovu, ktorá bola v tesnej blízkosti požiaru, aby sa predišlo jeho rozšíreniu. Po likvidácii hasiči detekčným prístrojom skontrolovali poškodené LPG hrdlo na nádrži vozidla, či neprišlo k úniku plynu,“ priblížili hasiči.
Po likvidácii požiaru jednotka skontrolovala strechu objektu a miesto zásahu osvetľovala pomocou osvetľovacieho stožiara. „Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť a neopatrnosť. Predbežná škoda bola vyčíslená na 4000 eur, pričom uchránené hodnoty dosahujú približne 50.000 eur,“ dodali. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Zasahovali aj dobrovoľní hasiči zo Šamorína.