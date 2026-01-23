Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR AUTA V STUPAVE: Vznikla škoda vo výške 1000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

V čase príjazdu príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy bol požiar v motorovej časti vozidla už plne rozvinutý.

Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v utorok (20. 1.) večer zasahoval pri požiari motorového vozidla na Záhumenskej ulici v Stupave. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na vozidle. Majiteľovi automobilu vznikla škoda vyčíslená na 1000 eur. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

„V čase príjazdu príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy bol požiar v motorovej časti vozidla už plne rozvinutý, pričom práce na jeho likvidácii do príjazdu profesionálnych hasičov vykonávali členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Stupava,“ priblížili hasiči.

Dodali, že zásah ukončili lokalizáciou požiaru a jeho následnou likvidáciou prostredníctvom jedného prúdu vody, vykonali záverečný prieskum termokamerou a vozidlo následne odtlačili z komunikácie.

