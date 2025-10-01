Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA pri Košiciach: Horel tam autobus

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor

Autor TASR
Sady nad Torysou 1. októbra (TASR) - Pri požiari autobusu zasahovali v stredu nadránom hasiči v obci Sady nad Torysou v časti Byster v okrese Košice-okolie. „Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že celý autobus bol zachvátený plameňmi, pričom oheň sa rozšíril aj na vedľa zaparkované nákladné vozidlo a požiar poškodil jeho kabínu,“ informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Hasiči na mieste zasahovali krátko po 4.00 h a požiar zlikvidovali pomocou vody a hasiacej peny. Pri udalosti nedošlo k žiadnym zraneniam.

„Predbežná výška škody bola vyčíslená na 200.000 eur v prípade autobusu a 30.000 eur na nákladnom vozidle. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha nezávislého kúrenia autobusu (tzv. bufík),“ uviedol HaZZ.

Požiar likvidovali štyria profesionálni hasiči s dvoma zásahovými vozidlami z hasičskej stanice v Bidovciach.

