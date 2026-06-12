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VEĽKÝ POŽIAR v Krompachoch: Jednu osobu odovzdali záchranárom
Predbežná škoda bola vyčíslená na 110.000 eur. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, príčina je v štádiu vyšetrovania.
Autor TASR
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Krompachy 12. júna (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pre požiar bytových jednotiek a hospodárskych budov v Krompachoch. Ako informuje na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), v piatok v skorých ranných hodinách boli hasiči vyslaní k požiaru stodoly v Krompachoch.
„Po príchode na miesto bolo zistené, že požiar zachvátil strešnú konštrukciu a podkrovné priestory objektu s viacerými ubytovacími jednotkami, pričom plamene sa rozšírili aj na priľahlé hospodárske stavby. Hasiči okamžite začali s hasebnými prácami, vytvorili dopravné vedenia a nasadili viacero útočných prúdov na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru. Zo zasiahnutých objektov bolo zachránených päť osôb. Jedna zranená osoba bola odovzdaná do opatery zdravotníkov,“ uvádza prezídium.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Krompachy a Kluknava. V súčasnosti zásah naďalej pokračuje. „Hasiči vykonávajú dohášanie skrytých ohnísk, rozoberanie poškodenej strešnej konštrukcie a kontrolu objektu termokamerou s cieľom zabrániť opätovnému rozhoreniu požiaru,“ dopĺňa prezídium.
Predbežná škoda bola vyčíslená na 110.000 eur. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, príčina je v štádiu vyšetrovania.
„Po príchode na miesto bolo zistené, že požiar zachvátil strešnú konštrukciu a podkrovné priestory objektu s viacerými ubytovacími jednotkami, pričom plamene sa rozšírili aj na priľahlé hospodárske stavby. Hasiči okamžite začali s hasebnými prácami, vytvorili dopravné vedenia a nasadili viacero útočných prúdov na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru. Zo zasiahnutých objektov bolo zachránených päť osôb. Jedna zranená osoba bola odovzdaná do opatery zdravotníkov,“ uvádza prezídium.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Krompachy a Kluknava. V súčasnosti zásah naďalej pokračuje. „Hasiči vykonávajú dohášanie skrytých ohnísk, rozoberanie poškodenej strešnej konštrukcie a kontrolu objektu termokamerou s cieľom zabrániť opätovnému rozhoreniu požiaru,“ dopĺňa prezídium.
Predbežná škoda bola vyčíslená na 110.000 eur. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, príčina je v štádiu vyšetrovania.