Streda 18. marec 2026
POŽIAR BYTOVÉHO DOMU: Hasiči zasahujú vo Svidníku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Okrem profesionálnych hasičov požiar hasia aj členovia Dobrovoľného požiarneho zboru mesta Svidník.

Autor TASR
Svidník 18. marca (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytového domu na Festivalovej ulici vo Svidníku. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že požiar je už lokalizovaný.

„Pri požiari sa nikto nezranil. Hasiči rozoberajú strechu. Škoda je na jednom byte, ešte nie je známe v akej výške. Zisťovateľ príčin požiaru je na mieste,“ povedal operačný dôstojník. Okrem profesionálnych hasičov požiar hasia aj členovia Dobrovoľného požiarneho zboru mesta Svidník.
