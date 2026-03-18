POŽIAR BYTOVÉHO DOMU: Hasiči zasahujú vo Svidníku
Autor TASR
Svidník 18. marca (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari bytového domu na Festivalovej ulici vo Svidníku. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove s tým, že požiar je už lokalizovaný.
„Pri požiari sa nikto nezranil. Hasiči rozoberajú strechu. Škoda je na jednom byte, ešte nie je známe v akej výške. Zisťovateľ príčin požiaru je na mieste,“ povedal operačný dôstojník. Okrem profesionálnych hasičov požiar hasia aj členovia Dobrovoľného požiarneho zboru mesta Svidník.
