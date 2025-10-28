< sekcia Regióny
POŽIAR V BYTOVKE: Obec Valaská vyhlásila finančnú zbierku
Požiar vypukol minulý týždeň v utorok (21. 10.) v skorých ranných hodinách na Námestí 1. mája. Postihnutých bolo celkovo 16 bytov.
Autor TASR
Valaská 28. októbra (TASR) - Obec Valaská v Breznianskom okrese pre októbrový rozsiahly požiar v miestnom bytovom dome vyhlásila finančnú zbierku na pomoc zasiahnutých rodinám. TASR o tom v utorok informoval starosta Peter Jenča.
Dodal, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zriadili transparentný účet. Podľa neho je verejne prístupný a otvorený. Prispievať môžu právnické alebo fyzické osoby, ako aj ktokoľvek iný, kto môže a chce pomôcť. Číslo účtu s názvom Zbierka pre rodiny po požiari zverejnili na oficiálnej webstránke obce a aj na stránke Transparentné účty.
Požiar vypukol minulý týždeň v utorok (21. 10.) v skorých ranných hodinách na Námestí 1. mája. Postihnutých bolo celkovo 16 bytov, z toho tri sú zničené a nie sú v aktuálnom stave spôsobilé na bývanie. Statik po obhliadke poškodených bytov v jednom vchode konštatoval, že si po požiari vyžadujú celkovú rekonštrukciu. Starosta doplnil, že byt na spodku bytového domu bol po hasení zasiahnutý vodou.
Pri požiari zasahovali policajti z Podbrezovej, ktorí pomáhali pri evakuácii celého bytového domu. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Valaskej, hasiči a záchranná zdravotná služba z Brezna. Počas záchrannej akcie zdravotníci ošetrili štyroch ľudí a jeden skončil v nemocnici.
