< sekcia Regióny
POŽIAR BYTU V B. BYSTRICI: Zranila sa jedna osoba
Na mieste udalosti zasahovalo 12 príslušníkov HaZZ na štyroch kusoch hasičskej techniky.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Hasiči v stredu v ranných hodinách zasahovali na Severnej ulici v Banskej Bystrici pri požiari jednoizbového bytu na ôsmom poschodí. Nachádzala sa v ňom jedna osoba, ktorá bola zranená. Vyviedli ju z bytu, ošetrili a posádka Záchrannej zdravotnej služby ju previezla do Rooseveltovej nemocnice. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Banskobystrickom kraji.
„Po príchode na miesto bol požiar v plne rozvinutom štádiu. Hasiči vykonali na ôsmom poschodí bytového domu evakuáciu troch osôb do bezpečnej zóny. Zvyšné poschodia nebolo nutné evakuovať. V krátkom čase sa podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať, vďaka čomu nedošlo k jeho rozšíreniu na okolité byty,“ uviedol HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Na mieste udalosti zasahovalo 12 príslušníkov HaZZ na štyroch kusoch hasičskej techniky.
„Po príchode na miesto bol požiar v plne rozvinutom štádiu. Hasiči vykonali na ôsmom poschodí bytového domu evakuáciu troch osôb do bezpečnej zóny. Zvyšné poschodia nebolo nutné evakuovať. V krátkom čase sa podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať, vďaka čomu nedošlo k jeho rozšíreniu na okolité byty,“ uviedol HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Na mieste udalosti zasahovalo 12 príslušníkov HaZZ na štyroch kusoch hasičskej techniky.