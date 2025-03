POŽIAR BYTU V BRATISLAVE: Hasiči zasahovali na Kupeckého ulici

Bratislava 26. marca (TASR) - V Bratislave horel v utorok (25. 3.) v čase okolo 22.00 h jeden z bytov na prízemí bytového domu na Kupeckého ulici. Následkom požiaru bola jedna osoba zranená a prevezená do nemocnice na ošetrenie. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.



"Podľa doposiaľ zistených informácií začala v príčinnej súvislosti s neodbornou manipuláciou so sviečkou horieť jedna z izieb bytu, v dôsledku čoho došlo k silnému zadymeniu bytu. Evakuácia obyvateľov na danom mieste nariadená nebola," ozrejmil Pecek.



Dodal, že vyčíslením výšky škody, ako aj okolností, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa polícia v súčasnosti zaoberá. Zároveň začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.



Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja na sociálnej sieti informoval, že v čase ich príchodu sa obyvateľka bytu už nachádzala pred bytovým domom. "Do opatery si ju prevzala posádka sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby, ktorá ju následne s popáleninami ľavej hornej končatiny a intoxikovanú splodinami horenia odovzdala zdravotníckym záchranárom," spresnil HaZZ.



Ako dodal, hasiči požiar v krátkom čase lokalizovali a súbežne vykonávali prieskum priestorov bytového domu. Po likvidácii požiaru odvetrali priestory prostredníctvom pretlakovej ventilácie a vykonali záverečné merania. "Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý ako predbežnú príčinu vzniku požiaru určil manipuláciu s otvoreným ohňom," ozrejmil.



HaZZ priblížil, že následkom požiaru vznikla majiteľovi bytu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30.000 eur.