Požiar bytu v Dubnici nad Váhom neprežil 50-ročný muž

Dubnica nad Váhom 18. júla (TASR) - Požiar bytu v utorok ráno v Dubnici nad Váhom neprežil 50-ročný muž, 68-ročnú ženu previezli s podozrením na intoxikáciu dymom do nemocnice. Z bytového domu evakuovali z bezpečnostných dôvodov 150 obyvateľov. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Na miesto sa v krátkom čase dostavili všetky záchranné zložky. "Na prvom poschodí štvorpodlažnej bytovky bol nájdený muž, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť," uviedli policajti.



Miesto udalosti polícia dokumentuje. "Na mieste je už aj zisťovateľ príčin požiarov a čaká sa aj na príchod expertov z Kriminalistického a expertízneho ústavu Prezídia Policajného zboru," doplnila polícia.



Požiar bytu na prvom poschodí bytového domu na Ulici Kpt. Nálepku ohlásili hasičom pred 4.00 h. Na miesto udalosti postupne vyslali desiatich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Dubnice nad Váhom a Trenčína s piatimi zásahovými vozidlami, uviedol hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík. V čase príchodu hasičov sa na mieste udalosti podľa neho obyvatelia domu evakuovali sami.



"Príslušníci HaZZ po prvotnom prieskume vnikli do postihnutého bytového domu, pričom priestory chodby na prvom poschodí boli silno zadymené. Zasahujúci hasiči pomocou termovíznej kamery identifikovali horiaci byt a za účelom lokalizácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd," opísal Petrík.



Súčasne ďalší hasič podľa neho vystúpil po rebríkovej sade na balkón postihnutého bytu a pomocou druhého hasebného prúdu začal s impulzívnym hasením požiaru. "Po vniknutí do horiaceho bytu bola v miestnosti nájdená jedna osoba bez známok života. Hasiči osobu vyniesli a odovzdali zdravotným záchranárom. Súčasne prítomné záchranné zložky vykonávali evakuáciu obyvateľov pred budovu, kde priebežne kontrolovali ich zdravotný stav," doplnil.



Po likvidácii požiaru a úplnom odvetraní postihnutých priestorov miesto udalosti hasiči odovzdali príslušníkom polície. Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj šiesti členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Trenčianska Teplá. "Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania," dodal Petrík.



Policajti začali trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci a prečinu usmrtenie. "Bližšie informácie k tejto udalosti poskytneme, až keď nám to procesná situácia dovolí," dodali.