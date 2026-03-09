< sekcia Regióny
POŽIAR BYTU: V Kysuckom Novom Meste sa intoxikovala jedna osoba
Počas zásahu zároveň pomocou termokamery prehľadali priestory bytu, kde našli osobu ležiacu na zemi v bezvedomí.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 9. marca (TASR) - Hasiči zasahovali v nedeľu (8. 3.) vo večerných hodinách pri požiari bytu na treťom poschodí bytového domu v Kysuckom Novom Meste. Ako informovalo v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia.
Po príchode na miesto udalosti hasiči vstúpili do zadymeného priestoru s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. „Hasiči nasadili jeden zavodnený C prúd, pomocou ktorého sa im podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať. Počas zásahu zároveň pomocou termokamery prehľadali priestory bytu, kde našli osobu ležiacu na zemi v bezvedomí. Osoba sa nadýchala splodín horenia,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že zranenú osobu hasiči vyniesli z bytu do bezpečného prostredia, kde jej bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc vrátane podania kyslíka.
