POŽIAR BYTU: V Kysuckom Novom Meste sa intoxikovala jedna osoba

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Počas zásahu zároveň pomocou termokamery prehľadali priestory bytu, kde našli osobu ležiacu na zemi v bezvedomí.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 9. marca (TASR) - Hasiči zasahovali v nedeľu (8. 3.) vo večerných hodinách pri požiari bytu na treťom poschodí bytového domu v Kysuckom Novom Meste. Ako informovalo v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari sa jedna osoba nadýchala splodín horenia.

Po príchode na miesto udalosti hasiči vstúpili do zadymeného priestoru s použitím autonómnych dýchacích prístrojov. „Hasiči nasadili jeden zavodnený C prúd, pomocou ktorého sa im podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať. Počas zásahu zároveň pomocou termokamery prehľadali priestory bytu, kde našli osobu ležiacu na zemi v bezvedomí. Osoba sa nadýchala splodín horenia,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že zranenú osobu hasiči vyniesli z bytu do bezpečného prostredia, kde jej bola poskytnutá predlekárska prvá pomoc vrátane podania kyslíka.


