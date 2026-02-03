Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR BYTU: V Novom Meste nad Váhom evakuovali 12 ľudí

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

V byte boli dve osoby, jednu z nich previezli na ošetrenie do nemocnice.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 3. februára (TASR) - Pri požiari bytu v Novom Meste nad Váhom utrpela v utorok ráno zranenie jedna osoba. Na mieste zasahovala polícia, hasiči i zdravotní záchranári. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

V byte boli dve osoby, jednu z nich previezli na ošetrenie do nemocnice. Celkovo z bytového domu evakuovali 12 ľudí.

Polícia z Nového Mesta nad Váhom začala trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Príčiny vzniku požiaru vyšetrujú znalci.

