Požiar bytu v Prievidzi si vyžiadal prevoz dvoch mužov do nemocnice

Prievidza 6. februára (TASR) - Zásah všetkých záchranných zložiek si vyžiadal požiar, ku ktorému došlo v pondelok (5.2.) v noci v byte na prízemí na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Dvoch mužov previezli na ošetrenie do nemocnice. Policajti začali trestné stíhanie. Trenčianska krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.



"Požiar mal podľa doterajších zistení vzniknúť od zapálenej sviečky. Rozšíril sa v spálni, pričom došlo aj k zadymeniu celého bytu a spoločných priestorov. Bolo obrovským šťastím, že došlo včas k jeho uhaseniu a nerozšíril sa aj do ostatných bytov," uviedli policajti.



Obyvateľov bytu - dvoch mužov vo veku 85 a 54 rokov, ktorí boli pod vplyvom alkoholu, podľa nich záchranári previezli do nemocnice na ošetrenie.



"Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu. Začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Presné príčiny a okolnosti vzniku požiaru budú upresnené po zaslaní správy zisťovateľa príčin požiarov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)," dodali policajti.



Udalosť hasičom nahlásili krátko pred 20.00 h s tým, že ide o dymenie z bytu. Požiar vznikol v jednej z miestností v byte, zadymené bolo schodisko. Obyvateľov domu evakuovali ešte pred príchodom príslušníkov HaZZ. "Hasiči, zasahujúci v dýchacích prístrojoch, vnikli do bytu, na likvidáciu požiaru nasadili jeden hasebný prúd. Z bytu odviedli dve osoby, ktoré boli intoxikované splodinami horenia," opísal pre TASR hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Zraneným osobám podľa neho poskytli hasiči predlekársku prvú pomoc, počas likvidačných prác priebežne odvetrávali schodisko pomocou pretlakovej ventilácie. "Hasiči prekontrolovali byty v dome, problémy nehlásili ani obyvatelia. Po likvidácii požiaru hasiči odovzdali byt polícii a zisťovateľovi príčin požiarov," dodal.



Na mieste zasahovalo šesť príslušníkov HaZZ z Prievidze s dvomi kusmi techniky.