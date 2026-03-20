POŽIAR BYTU V TOPOĽČANOCH: Zranili sa dvaja ľudia
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Topoľčany 20. marca (TASR) - Dve osoby sa zranili pri požiari bytu na najvyššom poschodí obytného domu v Topoľčanoch. Požiar vypukol krátko po ôsmej hodine. Na mieste udalosti zasahujú príslušníci z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Topoľčanoch, informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre.