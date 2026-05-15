< sekcia Regióny
POŽIAR BYTU V ŽILINE: Museli zasahovať hasiči
Hasičom bol požiar ohlásený o 8.10 h.
Autor TASR
Žilina 15. mája (TASR) - Žilinskí hasiči v piatok ráno zasahovali pri požiari bytu na Bratislavskej ulici v Žiline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody sú v štádiu zisťovania.
Hasičom bol požiar ohlásený o 8.10 h. „Na miesto bolo vyslaných sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline s tromi kusmi techniky. Prieskumom na mieste požiaru bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý byt na prízemí, byt je zamknutý a obyvatelia ostatných bytov sa nachádzajú pred bytovým domom,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch vysokotlakým prúdom. „Celý priestor skontrolovali termokamerou. V byte zasiahnutom požiarom ani v ďalších bytoch sa nikto nenachádzal. Priestory odvetrali pomocou pretlakového ventilátora,“ dodalo hasičské riaditeľstvo.
Hasičom bol požiar ohlásený o 8.10 h. „Na miesto bolo vyslaných sedem príslušníkov z Hasičskej stanice v Žiline s tromi kusmi techniky. Prieskumom na mieste požiaru bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý byt na prízemí, byt je zamknutý a obyvatelia ostatných bytov sa nachádzajú pred bytovým domom,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch vysokotlakým prúdom. „Celý priestor skontrolovali termokamerou. V byte zasiahnutom požiarom ani v ďalších bytoch sa nikto nenachádzal. Priestory odvetrali pomocou pretlakového ventilátora,“ dodalo hasičské riaditeľstvo.