Štvrtok 28. máj 2026
POŽIAR CHATKY PRI LUČENCI: Po uhasení našli telo 18-ročnej ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Veľká nad Ipľom 28. mája (TASR) - V obci Veľká nad Ipľom neďaleko Lučenca došlo v stredu (27. 5.) k požiaru rybárskej chatky pri tamojšom štrkovisku. Po uhasení požiaru bolo v zhorenisku nájdené telo 18-ročnej ženy bez známok života. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

K požiaru rybárskej chatky pri štrkovisku došlo v stredu v popoludňajších hodinách. „Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý úmyselné založenie požiaru vylúčil, pričom uviedol, že požiar vznikol pravdepodobne z ohorku cigarety,“ priblížila Žabková.

Pre určenie presnej príčiny smrti mladej ženy bola nariadená súdna pitva. Polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
