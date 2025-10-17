< sekcia Regióny
POŽIAR CHATY V OŠČADNICI: Likvidovalo ho 17 profesionálnych hasičov
Po likvidácii požiaru hasiči skontrolovali priestory pomocou termokamery.
Autor TASR,aktualizované
Oščadnica 17. októbra (TASR) - Sedemnásť profesionálnych hasičov z Čadce a Žiliny spoločne s dobrovoľnými hasičmi z Oščadnice a Krásna nad Kysucou zasahovalo pri štvrtkovom (16. 10.) požiari chaty v obci Oščadnica (okres Čadca). Na sociálnej sieti o tom informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
Požiar hasičom ohlásili okolo 10.00 h. „Chata sa nachádzala v ťažko prístupnom teréne. Po príchode jednotiek bolo zistené, že objekt je v treťom štádiu horenia. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch tromi C prúdmi, za súčasného rozoberania konštrukcie stavby,“ priblížilo zásah hasičské prezídium.
Po likvidácii požiaru hasiči skontrolovali priestory pomocou termokamery. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru aj výška spôsobenej škody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodali hasiči.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že v dôsledku požiaru bola úplne zničená nadzemná časť drevostavby. „V súvislosti s udalosťou vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Čadci začal trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci. Presné príčiny požiaru sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
