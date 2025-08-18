Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. august 2025
POŽIAR CHATY V ŽILINE: Vznikla škoda za 60.000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Požiar hasičom ohlásili o 23.00 h. Na miesto boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline a zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ.

Autor TASR
Žilina 18. augusta (TASR) - Materiálna škoda po nedeľnom (17. 8.) nočnom požiari chaty v žilinskej mestskej časti Strážov bola predbežne odhadnutá na 60.000 eur. Požiar sa zaobišiel bez zranení. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Požiar hasičom ohlásili o 23.00 h. Na miesto boli vyslaní hasiči z Hasičskej stanice v Žiline a zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ. „Hasiči vytvorili dopravné vedenie vody k požiaru a zasahovali dvoma C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie chaty. Priestory skontrolovali pomocou termokamery a vyhľadávali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Následkom požiaru vznikla majiteľke chaty priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 60.000 eur,“ dodali hasiči.

