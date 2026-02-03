< sekcia Regióny
POŽIAR DETSKEJ IZBY: V byte sa nachádzali tri osoby

Autor TASR
Hviezdoslavov 3. februára (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok (2. 2.) okolo 18.00 h pri požiari detskej izby v bytovom dome na Dlhej ulici v obci Hviezdoslavov v okrese Dunajská Streda. Materiálna škoda bola predbežne odhadnutá na 10.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po príchode jednotiek na miesto udalosti hasiči zistili, že v jednom z bytov zachvátil oheň detskú izbu. „V silne zadymených priestoroch sa v čase vzniku požiaru nachádzali tri osoby. Všetkým sa podarilo byt bezpečne opustiť ešte pred príchodom hasičov a vyviazli bez zranení,“ ozrejmili.
Zasahovať museli v dýchacích prístrojoch a pomocou jedného prúdu vody zlikvidovali požiar v detskej izbe, čím zabránili ďalšiemu rozšíreniu. „Po lokalizácii priestor odvetrali a skontrolovali termovíznou kamerou, aby sa vylúčila prítomnosť skrytých ohnísk. Na mieste udalosti zasahoval aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Hviezdoslavov,“ doplnili.
