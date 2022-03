Požiar domova dôchodcov sa hasičom podarilo lokalizovať

Spišská Nová Ves 29. marca (TASR) - Požiar domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi sa hasičom podarilo lokalizovať. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Jana Matis Libová s tým, že hasiči sú stále na mieste a dohášajú skryté ohniská.



"Podľa predbežných informácií vyhorelo celé podkrovie objektu, ktoré bolo obývané klientmi. Je predpoklad, že škody budú vysoké. Aj z tohto dôvodu na miesto smerujú príslušníci Požiarnotechnického a expertízneho ústavu rezortu zdravotníctva z Bratislavy, ktorí určia príčiny vzniku požiaru," objasnila Matis Libová.



Oheň zachvátil objekt približne o 13.30 h. Riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška ubezpečil, že všetkých klientov a zamestnancov sa podarilo zhruba do pol hodiny z horiacej budovy evakuovať. V čase požiaru sa tam nachádzalo 190 klientov a ďalších približne 40 zamestnancov. Aj riaditeľ predpokladá, že škody budú vysoké, keďže oheň zničil veľkú časť budovy. "Skončili sme zasadnutie krízového štábu, rozdelili sme ľudí na niekoľko častí, 25 ležiacich klientov je na lôžkovom oddelení v nemocnici Spišskej Novej Vsi, ďalších viac ako 40 sa podarilo umiestniť do domácej opatery a zvyšok necháme túto noc v športovej hale s našimi pracovníčkami," doplnil Šiška.



Dodal, že po zmapovaní situácie sa v stredu (30. 3.) pokúsia spolu so samosprávou vyriešiť umiestnenie klientov aj z dlhodobejšieho hľadiska. Do úvahy pripadajú ostatné sociálne zariadenia v meste, miesto ponúkla aj Spišská katolícka charita. "Prišli nám v tejto kritickej situácii pomôcť dobrovoľníci, kňazi, pracovníci červeného kríža, posilnili sme nočnú službu, vyšlo nám aj mesto v ústrety. Verím, že tá noc nebude taká ťažká," priblížil riaditeľ.