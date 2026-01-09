< sekcia Regióny
POŽIAR DOMU: Hasiči zasahovali v Šamoríne
Likvidácia požiaru si vyžiadala aj postupné rozoberanie strešnej konštrukcie.
Autor TASR
Šamorín 9. januára (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok po 8.00 h ráno pri požiari rodinného domu v Šamoríne v okrese Dunajská Streda. Príčinou vzniku požiaru bola porucha na vykurovacom telese. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti.
Po prieskume vytvorili dva zásahové úseky, pričom útočné prúdy viedli súčasne z vnútornej aj vonkajšej strany domu. Likvidácia požiaru si vyžiadala aj postupné rozoberanie strešnej konštrukcie. Po lokalizácii požiaru pomocou termovíznej kamery vyhľadávali a následne dohášali skryté ohniská.
Na mieste zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči zo Šamorína. Hasiči súčasne zdôraznili dôležitosť prevencie a kontroly technického stavu vykurovacích telies.
