POŽIAR DOMU: Škodu vyčíslili na milión eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Pri udalosti zasahovali aj dobrovoľní hasiči zo Šarišských Michalian, Lipian a Ražňan.

Autor TASR
Sabinov 3. októbra (TASR) - Na milión eur predbežne vyčíslili škodu po požiari rodinného domu v obci Jarovnice, ku ktorému došlo v piatok popoludní. Súčasťou domu bolo i mäsiarstvo. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičské a záchranného zboru v Prešove.

Ako uviedol, na mieste od popoludnia do večera zasahovalo 11 hasičov zo Sabinova so šiestimi kusmi techniky. Jeden človek sa nadýchal splodín horenia a jeden hasič si pri zásahu poranil členok.

.

