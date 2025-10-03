< sekcia Regióny
POŽIAR DOMU: Škodu vyčíslili na milión eur
Pri udalosti zasahovali aj dobrovoľní hasiči zo Šarišských Michalian, Lipian a Ražňan.
Autor TASR
Sabinov 3. októbra (TASR) - Na milión eur predbežne vyčíslili škodu po požiari rodinného domu v obci Jarovnice, ku ktorému došlo v piatok popoludní. Súčasťou domu bolo i mäsiarstvo. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičské a záchranného zboru v Prešove.
Ako uviedol, na mieste od popoludnia do večera zasahovalo 11 hasičov zo Sabinova so šiestimi kusmi techniky. Jeden človek sa nadýchal splodín horenia a jeden hasič si pri zásahu poranil členok.
