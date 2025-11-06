Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR DOMU V HUMENNOM: Zahynul pri ňom 56-ročný muž

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Polícia SR - Prešovský kraj

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

Autor TASR
Závadka 6. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje požiar s tragickými následkami v okrese Humenné. Vo štvrtok dopoludnia bol na linku 158 nahlásený požiar v jednom z rodinných domov v obci Závadka. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, v dome sa našlo telo 56-ročného muža.

„Polícia preveruje všetky okolnosti uvedenej tragickej udalosti a prípadom sa intenzívne zaoberá,“ uviedli s tým, že k požiaru došlo za doposiaľ nezistených okolností. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

