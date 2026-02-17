< sekcia Regióny
POŽIAR DOMU V KÚTOCH: Plamene sa zo sedačky rozšírili až do kuchyne
V dome sa nenachádzala žiadna osoba.
Autor TASR
Kúty 17. februára (TASR) - Požiar rodinného domu v obci Kúty v okrese Senica, ktorý sa stal v pondelok (16. 2.) okolo 20.00 h, spôsobil škodu vo výške 3000 eur. Hodnota, ktorú hasiči zachránili, predstavuje asi 50.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Na miesto udalosti okamžite vyrazila jednotka z hasičskej stanice v Kútoch. V dome sa nenachádzala žiadna osoba. Po príchode hasiči zistili, že v obývacej časti spojenej s kuchyňou horí sedačka a plamene sa už rozširovali na kuchynskú linku. „Rozbili okno, aby sa dostali do interiéru, a požiar zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom. Následne skontrolovali všetky priestory pomocou termovíznej kamery a objekt odvetrali,“ ozrejmili hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
