Požiar domu v Lednických Rovniach vyšetruje polícia ako zločin vraždy

Lednické Rovne 19. novembra (TASR) – V súvislosti so štvrtkovým požiarom rodinného domu v obci Lednické Rovne, pri ktorom prišli o život dvaja ľudia, zadržala polícia osobu podozrivú z vraždy. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



„Polícia vykonáva na mieste procesné úkony vo veci podozrenia z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Ďalšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí,“ informuje polícia.



Požiar rodinného domu v Lednických Rovniach, časti Medné, si vo štvrtok ráno vyžiadal dve ľudské obete. Ďalšie tri osoby, z toho dve maloleté, utrpeli zranenia rôzneho rozsahu a previezli ich do nemocnice.