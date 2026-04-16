Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. apríl 2026
< sekcia Regióny

Požiar domu v Lysej pod Makytou si vyžiadal zranenie jednej osoby

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Autor TASR
Lysá pod Makytou 16. apríla (TASR) - Zásah hasičov si v stredu (15. 4.) večer vyžiadal požiar rodinného domu a jeho prístavby v Strelenke, časti obce Lysá pod Makytou v okrese Púchov. Pri udalosti sa jedna osoba intoxikovala splodinami horenia, predbežnú škodu následkom požiaru vyčíslili na 80.000 eur. Informoval o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi, za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie objektu a vyhľadávania skrytých ohnísk pomocou termokamery,“ opísal HaZZ.

Pri požiari došlo podľa neho k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia.

„Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinného domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 80.000 eur,“ dodal HaZZ.

Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Považskej Bystrici z hasičských staníc v Považskej Bystrici a v Púchove a OR HaZZ v Trenčíne spolu s členmi dobrovoľného hasičského zboru obce Lysá pod Makytou, Lúky a Beluša.

Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?