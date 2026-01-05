Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR DOMU: Záchranári ošetrili jednu osobu

Policajná snímka. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Požiar sa podarilo v krátkom čase lokalizovať.

Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Pri rannom požiari rodinného domu v bratislavskej mestskej časti Dúbravka ošetrili záchranári jednu zranenú osobu, ktorú z domu vyviedli hasiči. V obydlí horeli pivničné priestory. K požiaru hasičov privolali v pondelok pred 4.30 h. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Požiar sa podarilo v krátkom čase lokalizovať. Následne hasiči pokračovali vo vyhľadávaní a v dohášaní skrytých ohnísk a objekt odvetrali pomocou pretlakovej ventilácie. Výška priamej materiálnej škody, ktorú požiar spôsobil, je predbežne vyčíslená na 150.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ uviedol zbor.

