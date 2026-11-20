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Požiar drevenice v Klokočove spôsobil škodu 120.000 eur
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z okresných riaditeľstiev v Žiline a Čadci, z hasičských staníc v Čadci a Turzovke.
Autor TASR
Klokočov 20. novembra (TASR) - Požiar drevenice a hospodárskej budovy v obci Klokočov v okrese Čadca spôsobil predbežnú materiálnu škodu vo výške 120.000 eur. Požiar bol ohlásený v piatok krátko pred 9.00 h. Príčina jeho vzniku je predmetom zisťovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch vykonali prieskum a zabezpečili miesto udalosti,“ uviedol HaZZ. Na likvidáciu požiaru nasadili viacero vodných prúdov, rozoberali konštrukcie objektov a vyhľadávali a likvidovali skryté ohniská. Požiarisko priebežne kontrolovali termovíznou kamerou.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z okresných riaditeľstiev v Žiline a Čadci, z hasičských staníc v Čadci a Turzovke. Pomáhali im aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Klokočov, Korňa a Turzovka.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch vykonali prieskum a zabezpečili miesto udalosti,“ uviedol HaZZ. Na likvidáciu požiaru nasadili viacero vodných prúdov, rozoberali konštrukcie objektov a vyhľadávali a likvidovali skryté ohniská. Požiarisko priebežne kontrolovali termovíznou kamerou.
Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z okresných riaditeľstiev v Žiline a Čadci, z hasičských staníc v Čadci a Turzovke. Pomáhali im aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Klokočov, Korňa a Turzovka.