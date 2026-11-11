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Požiar drevenice na Orave: Škody predbežne vyčíslili na 20-tisíc eur
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Námestove a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Rabčice a Rabča.
Autor TASR
Rabčice 11. novembra (TASR) - Nočný požiar drevenice v obci Rabčice v okrese Námestovo spôsobil majiteľovi domu priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 20.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Námestove a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Rabčice a Rabča. Prieskumom na mieste bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý drevený rodinný dom, vedľa ktorého sa nachádza hospodárska budova.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým a štyrmi C prúdmi za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie,“ spresnili z HaZZ a dodali, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ ozrejmili hasiči.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Námestove a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Rabčice a Rabča. Prieskumom na mieste bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý drevený rodinný dom, vedľa ktorého sa nachádza hospodárska budova.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým a štyrmi C prúdmi za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie,“ spresnili z HaZZ a dodali, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ ozrejmili hasiči.