Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Regióny

POŽIAR EXPEDIČNÉHO SKLADU: V Mníšku nad Hnilcom zasahujú hasiči

.
Požiar expedičného skladu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Požiar ohlásili v utorok po 5.30 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mníšek nad Hnilcom 10. marca (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari expedičného skladu v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. Podľa prvotných informácií mal požiar zasiahnuť aj pracovné stroje. K úmrtiam ani zraneniam pri udalosti nedošlo. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.

Požiar ohlásili v utorok po 5.30 h. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Gelnice spolu s dobrovoľnými hasičmi z Mníška nad Hnilcom.

„Predbežná výška škody bola predbežne vyčíslená na viac ako 30.000 eur,“ uvádza HaZZ s tým, že na miesto smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.



.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch