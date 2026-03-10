< sekcia Regióny
POŽIAR EXPEDIČNÉHO SKLADU: V Mníšku nad Hnilcom zasahujú hasiči
Požiar ohlásili v utorok po 5.30 h.
Autor TASR
Mníšek nad Hnilcom 10. marca (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari expedičného skladu v Mníšku nad Hnilcom v okrese Gelnica. Podľa prvotných informácií mal požiar zasiahnuť aj pracovné stroje. K úmrtiam ani zraneniam pri udalosti nedošlo. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.
Požiar ohlásili v utorok po 5.30 h. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Gelnice spolu s dobrovoľnými hasičmi z Mníška nad Hnilcom.
„Predbežná výška škody bola predbežne vyčíslená na viac ako 30.000 eur,“ uvádza HaZZ s tým, že na miesto smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.
