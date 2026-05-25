Požiar garáže a auta v Báči spôsobil škodu 60.000 eur
Autor TASR
Báč 25. mája (TASR) - Požiar garáže a osobného auta pri rodinnom dome v obci Báč v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal v nedeľu (24. 5.) podvečer, spôsobil predbežnú škodu vo výške 60.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Trnave o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar likvidovali viacerými prúdmi vody za súčasného ochladzovania okolia a rozoberania konštrukcie strechy garáže. Pri udalosti sa nikto nezranil. Zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako príčinu prevádzkovo-technickú poruchu.
Na mieste spolupracovali príslušníci HaZZ z Okresného riaditeľstva v Dunajskej Strede so sídlom v Šamoríne s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Rohovce, Šamorín-Mliečno, Šamorín a Báč.
