Pondelok 25. máj 2026
Požiar garáže a auta v Báči spôsobil škodu 60.000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj

Autor TASR
Báč 25. mája (TASR) - Požiar garáže a osobného auta pri rodinnom dome v obci Báč v okrese Dunajská Streda, ktorý sa stal v nedeľu (24. 5.) podvečer, spôsobil predbežnú škodu vo výške 60.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v Trnave o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar likvidovali viacerými prúdmi vody za súčasného ochladzovania okolia a rozoberania konštrukcie strechy garáže. Pri udalosti sa nikto nezranil. Zisťovateľ príčin vzniku požiarov určil ako príčinu prevádzkovo-technickú poruchu.

Na mieste spolupracovali príslušníci HaZZ z Okresného riaditeľstva v Dunajskej Strede so sídlom v Šamoríne s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Rohovce, Šamorín-Mliečno, Šamorín a Báč.


