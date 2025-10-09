< sekcia Regióny
POŽIAR GARÁŽE: Hasiči zasahovali v Porube
Požiar bol po príchode hasičov na miesto v pokročilej fáze horenia, v garáži sa nachádzal obytný karavan, dve motorky a tiež dve tlakové nádoby.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poruba 9. októbra (TASR) - Zásah profesionálnych i dobrovoľných hasičov si v stredu (8. 10.) popoludní vyžiadal požiar dvojgaráže pri drevodome v Porube v okrese Prievidza. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Požiar bol po príchode hasičov na miesto v pokročilej fáze horenia, v garáži sa nachádzal obytný karavan, dve motorky a tiež dve tlakové nádoby. V bezprostrednej blízkosti požiariska bol drevodom, ku ktorému tvorila garáž prístavbu.
„Prievidzskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili s cieľom lokalizácie požiaru v priestore garáže a ochladzovania priľahlého domu dva hasebné prúdy. Súčasne začali s rozoberaním strešnej konštrukcie, aby zabránili rozšíreniu sa požiaru na rodinný dom,“ opísal HaZZ.
Hasiči zasahujúci v priestore garáže počas hasebných prác podľa neho priebežne ochladzovali obe tlakové nádoby za ich stáleho monitorovania termovíznou kamerou. Na miesto udalosti sa následne dostavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Nedožery-Brezany, ktorí na lokalizáciu požiaru nasadili ďalší hasebný prúd. Z požiariska hasiči postupne vytiahli karavan aj obe motorky. Počas zásahu požiarisko a rodinný dom neustále monitorovali termovíznou kamerou.
„Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu sa požiaru na rodinný dom. Po likvidácii požiaru hasiči miesto udalosti odovzdali majiteľovi a členom miestneho DHZO, ktorí vykonávali ďalší dohľad nad požiariskom,“ doplnil HaZZ.
Počas hasebných prác profesionálnym hasičom asistovali aj členovia DHZO Nedožery-Brezany, Poruba a Kanianka.
Požiar bol po príchode hasičov na miesto v pokročilej fáze horenia, v garáži sa nachádzal obytný karavan, dve motorky a tiež dve tlakové nádoby. V bezprostrednej blízkosti požiariska bol drevodom, ku ktorému tvorila garáž prístavbu.
„Prievidzskí hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili s cieľom lokalizácie požiaru v priestore garáže a ochladzovania priľahlého domu dva hasebné prúdy. Súčasne začali s rozoberaním strešnej konštrukcie, aby zabránili rozšíreniu sa požiaru na rodinný dom,“ opísal HaZZ.
Hasiči zasahujúci v priestore garáže počas hasebných prác podľa neho priebežne ochladzovali obe tlakové nádoby za ich stáleho monitorovania termovíznou kamerou. Na miesto udalosti sa následne dostavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Nedožery-Brezany, ktorí na lokalizáciu požiaru nasadili ďalší hasebný prúd. Z požiariska hasiči postupne vytiahli karavan aj obe motorky. Počas zásahu požiarisko a rodinný dom neustále monitorovali termovíznou kamerou.
„Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa podarilo zabrániť rozšíreniu sa požiaru na rodinný dom. Po likvidácii požiaru hasiči miesto udalosti odovzdali majiteľovi a členom miestneho DHZO, ktorí vykonávali ďalší dohľad nad požiariskom,“ doplnil HaZZ.
Počas hasebných prác profesionálnym hasičom asistovali aj členovia DHZO Nedožery-Brezany, Poruba a Kanianka.