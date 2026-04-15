Požiar garáže v Družstevnej pri Hornáde sa rozšíril na rodinný dom
Autor TASR
Družstevná pri Hornáde 15. apríla (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (14. 4.) popoludní pri požiari garáže na Orechovej ulici v obci Družstevná pri Hornáde v okrese Košice-okolie. Po príchode na miesto zistili, že požiar je v plne rozvinutej fáze, pričom v garáži bolo zaparkované osobné auto. Následne sa oheň rozšíril aj na strechu rodinného domu, informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Požiar hasičom nahlásili krátko po 12.10 h. „Z dôvodu silného zadymenia zasahovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch a na likvidáciu požiaru nasadili viacero hasebných prúdov. Súčasne prebiehalo prehľadávanie domu za účelom vyhľadania osôb a kontrola skrytých ohnísk v stropnej konštrukcii strechy pomocou termovíznej kamery,“ uviedol HaZZ.
Pri udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý určil ako príčinu prevádzkovo-technickú poruchu elektroinštalácie. Predbežná výška škody bola vyčíslená na 70.000 eur.
