POŽIAR HALY: Hasiči zasahovali v Malackách

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

O 15.34 h bol nahlásený požiar haly na recykláciu plastov na ulici Oslobodenia v Malackách.

Autor TASR
Bratislava/Malacky 17. decembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú v Malackách pri požiari haly na recykláciu plastov. Z miesta zásahu nehlásia zranených ani obete. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

„O 15.34 h bol nahlásený požiar haly na recykláciu plastov na ulici Oslobodenia v Malackách. Zasahujúci hasiči pracujú na likvidácii požiaru. Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ uviedlo operačné stredisko.
