POŽIAR: Hasiči zasahujú pri Hriňovej, nasadili aj vrtuľník
Požiar vo štvrtok vypukol v neprístupnom teréne, na úrovni rozhľadne Katruška na Poľane.
Autor TASR
Detva 30. apríla (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari lesa v piatom stupni ochrany prírody nad Hriňovou v Detvianskom okrese. Pri udalosti pomáha hasiť oheň aj vrtuľník. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Spresnil, že požiar vo štvrtok vypukol v neprístupnom teréne, na úrovni rozhľadne Katruška na Poľane. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ objasňuje zbor.
V teréne sú hasiči zo Zvolena, z Banskej Bystrice i príslušníci Výcvikového centra HaZZ Lešť. Pomáhajú aj dobrovoľní hasiči obcí Látky, Očová a Kriváň.
