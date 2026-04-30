Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
POŽIAR: Hasiči zasahujú pri Hriňovej, nasadili aj vrtuľník

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbo

Požiar vo štvrtok vypukol v neprístupnom teréne, na úrovni rozhľadne Katruška na Poľane.

Autor TASR
Detva 30. apríla (TASR) - Hasiči zasahujú pri požiari lesa v piatom stupni ochrany prírody nad Hriňovou v Detvianskom okrese. Pri udalosti pomáha hasiť oheň aj vrtuľník. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Spresnil, že požiar vo štvrtok vypukol v neprístupnom teréne, na úrovni rozhľadne Katruška na Poľane. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ objasňuje zbor.

V teréne sú hasiči zo Zvolena, z Banskej Bystrice i príslušníci Výcvikového centra HaZZ Lešť. Pomáhajú aj dobrovoľní hasiči obcí Látky, Očová a Kriváň.

