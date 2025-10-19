< sekcia Regióny
Požiar hospodárskej budovy v Dubnici nad Váhom hasiči lokalizovali
Požiar sa postupne z hospodárskej budovy rozšíril aj na susedný pozemok.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 19. októbra (TASR) - Deväť profesionálnych hasičov z Dubnice nad Váhom a Trenčína zasahuje pri požiari hospodárskej budovy pri rodinnom dome v Dubnici nad Váhom. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
Udalosť podľa neho nahlásili okolo 13.30 h, požiar sa postupne z hospodárskej budovy rozšíril aj na susedný pozemok. Krátko po 16.30 h hasiči požiar lokalizovali. Pri udalosti sa nikto nezranil, profesionálnym hasičom asistujú dva dobrovoľné hasičské zbory.
