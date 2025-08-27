< sekcia Regióny
Požiar hospodárskej budovy v obci Svetlice ohrozoval aj rodinný dom
Na mieste zasahovali štyria hasiči s dvoma kusmi techniky.
Autor TASR
Svetlice 27. august (TASR) - Hasiči zasahovali pri požiari hospodárskej budovy pri rodinnom dome v obci Svetlice v okrese Medzilaborce. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, príčina vzniku požiaru, ku ktorému došlo v utorok (26. 8.) ráno, je v štádiu vyšetrovania.
Na mieste zasahovali štyria hasiči s dvoma kusmi techniky. Po ich príchode bola hospodárska budova s rozmermi približne päť krát tri metre už v pokročilom štádiu horenia a značne poškodená. Plamene a sálavé teplo ohrozovali aj susediaci rodinný dom. „Hasiči okamžite nasadili dva útočné prúdy, nielen na hasenie požiaru, ale aj na ochladzovanie rodinného domu. Po hodine sa im požiar podarilo zlikvidovať, následne vykonali záverečný prieskum pomocou termovíznej kamery,“ uviedli hasiči.
Na mieste udalosti zasahoval aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov a príslušníci Policajného zboru. Predbežná výška spôsobenej škody bola vyčíslená na približne 4000 eur.
